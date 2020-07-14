В Гомеле неизвестные затолкали мужчину в авто и уехали. Что случилось?









Как сообщили в паблике «Это Гомель , детка», на перекрестке остановился чёрный Geely, из которого выскочило 4-5 парней и силой затолкали в машину мужчину, который в это время переходил дорогу.





Позже «ЧП Гомель» сообщил, что это были сотрудники наркоконтроля, но вопросы у горожан все равно остались. «Почему они без формы? — интересуется Дмитрий. — Скоро человека можно будет убрать средь бела дня, все будут думать, что это наши доблестные силовики. Треш какой-то происходит».