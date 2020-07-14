В Слуцке торжественно открыли дом для многодетных семей (обновляется)

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке по адресу улица Зеленая, д. 21 сегодня торжественно открыли пятиэтажный 40-квартирный кирпичный дом для многодетных семей. Его построили всего за 9 месяцев, а ключи от новых квартир 14 июля получили 39 многодетных семей.

Присутствующий на мероприятии заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич поздравил новосёлов и отметил, что государство всегда оказывает поддержку многодетным.

Символический хрустальный ключ от дома был вручён главному инженеру Слуцкого ЖКХ Анатолию Мельнику, а Иван Маркевич лично вручил новосёлам ключи от новых квартир.

В новом доме по 20 двухкомнатных и трёхкомнатных квартир с частичной отделкой.

— Дом с частичной отделкой. Строители выполнили шпатлевку стен, шпатлевку и покраску потолков, поставили по три двери в каждой квартире - в туалет, ванную и кухню. Жильцам остается сделать полы, поклеить обои - стены готовы - и поставить двери в жилые комнаты. И можно заселяться, — рассказал журналистам директор УКС Слуцкого района Игорь Родионов.

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский в беседе с Иваном Маркевичем заметил, что частичную отделку предпочли сами жильцы.

































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