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В Бресте пассажир легковушки на перекрестке тайком залез в прицеп трактора. Странный видеофакт

14.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перекрестке в Бресте пассажир легковушки вышел из машины и залез в прицеп трактора. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Инцидент произошел 9 июля на перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной. На записи видно, как на светофоре остановились автомобиль и трактор с прицепом. Из легковушки вышел пассажир и тайком залез в прицеп трактора. Когда загорелся зеленый, транспортные средства продолжили движение. Легковушка повернула налево, а трактор переехал пешеходный переход и остановился. Судя по всему, водитель заметил «безбилетника». Пассажир выпрыгнул из прицепа и убежал.

 
Теги: Брест
 
 
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