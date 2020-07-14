В Бресте пассажир легковушки на перекрестке тайком залез в прицеп трактора. Странный видеофакт

Источник материала: Tut.by

На перекрестке в Бресте пассажир легковушки вышел из машины и залез в прицеп трактора. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Инцидент произошел 9 июля на перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной. На записи видно, как на светофоре остановились автомобиль и трактор с прицепом. Из легковушки вышел пассажир и тайком залез в прицеп трактора. Когда загорелся зеленый, транспортные средства продолжили движение. Легковушка повернула налево, а трактор переехал пешеходный переход и остановился. Судя по всему, водитель заметил «безбилетника». Пассажир выпрыгнул из прицепа и убежал.