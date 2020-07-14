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Символично. Перед ЦИК Беларуси пролетающая птица бросила мертвую мышь
Источник материала: Партизан
Перед зданием Центризбиркома, где в настоящее время проходит заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси, пролетающая птица бросила мертвую мышь.
Как передает
Центризбирком во вторник с 11 утра проводит заседание, на котором будут утверждены кандидаты в президенты Беларуси.
Согласно восточному календарю, 2020 год - год Крысы (Мыши). По народным поверьям, мертвое животное перед зданием сулит беды и неудачи, отмечает агентство.
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Перед зданием Центризбиркома, где в настоящее время проходит заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси, пролетающая птица бросила мертвую мышь.
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