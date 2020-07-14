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В Гродненской области появились первые комбайнеры-тысячники
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первыми на Гродненщине и в республике тысячу тонн зерна намолотили опытные комбайнеры производственного кооператива имени В. И. Кремко Гродненского района Андрей Росеник и Николай Колбыко. Оба трудятся на высокопроизводительной зерноуборочной технике с широкозахватными жатками.
У Николая Колбыко еще более солидный хлеборобский стаж – в хозяйстве он с 1996 года. Еще 16-летним пареньком когда-то убирал зерновые в качестве помощника комбайнера. Сейчас ему также доверили новую хлебоуборочную машину.
Теперь оба механизатора убирают озимый ячмень. Урожай в этом году в сельхозпредприятии хороший. Поэтому бункеры наполняются быстро. Техника работает исправно. Единственное, что огорчает хлеборобов – большая полеглость хлебов. Это негативно сказывается на темпах уборочных работ.
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Первыми на Гродненщине и в республике тысячу тонн зерна намолотили опытные комбайнеры производственного кооператива имени В. И. Кремко Гродненского района Андрей...
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