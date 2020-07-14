В Гродненской области появились первые комбайнеры-тысячники

Источник материала: Вороновская газета

Первыми на Гродненщине и в республике тысячу тонн зерна намолотили опытные комбайнеры производственного кооператива имени В. И. Кремко Гродненского района Андрей Росеник и Николай Колбыко. Оба трудятся на высокопроизводительной зерноуборочной технике с широкозахватными жатками.

Андрей Росеник – лидер прошлогоднего сезона среди комбайнеров региона. Он выдал тогда из бункера своего комбайна более трех тысяч тонн хлебов. У Андрея Генриховича ныне уже 15-й сезон за рулем зерноуборочной машины. За это время успел поработать на разных марках комбайнов. Теперь – на новеньком «Джон Дире».

У Николая Колбыко еще более солидный хлеборобский стаж – в хозяйстве он с 1996 года. Еще 16-летним пареньком когда-то убирал зерновые в качестве помощника комбайнера. Сейчас ему также доверили новую хлебоуборочную машину.

Теперь оба механизатора убирают озимый ячмень. Урожай в этом году в сельхозпредприятии хороший. Поэтому бункеры наполняются быстро. Техника работает исправно. Единственное, что огорчает хлеборобов – большая полеглость хлебов. Это негативно сказывается на темпах уборочных работ.