ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродненской области появились первые комбайнеры-тысячники

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области появились первые комбайнеры-тысячники

Первыми на Гродненщине и в республике тысячу тонн зерна намолотили опытные комбайнеры производственного кооператива имени В. И. Кремко Гродненского района Андрей Росеник и Николай Колбыко. Оба трудятся на высокопроизводительной зерноуборочной технике с широкозахватными жатками.

Андрей Росеник – лидер прошлогоднего сезона среди комбайнеров региона. Он выдал тогда из бункера своего комбайна более трех тысяч тонн хлебов. У Андрея Генриховича ныне уже 15-й сезон за рулем зерноуборочной машины. За это время успел поработать на разных марках комбайнов. Теперь – на новеньком «Джон Дире».

У Николая Колбыко еще более солидный хлеборобский стаж – в хозяйстве он с 1996 года. Еще 16-летним пареньком когда-то убирал зерновые в качестве помощника комбайнера. Сейчас ему также доверили новую хлебоуборочную машину.

Теперь оба механизатора убирают озимый ячмень. Урожай в этом году в сельхозпредприятии хороший. Поэтому бункеры наполняются быстро. Техника работает исправно. Единственное, что огорчает хлеборобов – большая полеглость хлебов. Это негативно сказывается на темпах уборочных работ.

www.sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми на Гродненщине и в республике тысячу тонн зерна намолотили опытные комбайнеры производственного кооператива имени В. И. Кремко Гродненского района Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Символично. Перед ЦИК Беларуси пролетающая птица бросила мертвую мышь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика