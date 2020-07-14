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7 вещей в доме, которые выдают безвкусицу

14.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 вещей в доме, которые выдают безвкусицу

На сегодняшний день невозможно списать отсутствие вкуса на отсутсвие разнообразия. Следует помнить, что ваша квартира или дом - это зеркало вас. При этом другие люди могут заметить то, что вам не видно. 

Если в вашем доме всё ещё можно найти данные вещи, то мы советуем избавиться от них как можно быстрее.

1. Постиранные пакетики

Вы удивитесь тому, что кто-то ещё так делает. Но, к сожалению, да. Ещё больше удручает ситуацию, если пакетики сохнут на батарее. Глядя на это, как будто переносишься в прошлое. И порой такие поступки не вызваны экономией или заботой об окружающей среде. Просто это привычка из прошлого, когда пакетиков в таком количестве, как сейчас, не было.


2. Ковёр на стене

Речь идёт не только о ковре на стене, а целом об обилии ковров в помещении. Этот нюанс тут же выдаёт ваши провинциальные корни. Да, ранее ковры выполняли большое количество функций  Но на сегодняшний день с этим мы справляемся при помощи других и более современных методов. Однако наша страсть впихнуть ковёр в любое свободное место неискоренима.


3. Фотообои

Ранее все приобретали фотообои как раз из-за отсутствия возможности приобрести что-либо другое. При этом было не важно, что на них изображено. В итоге получилась пёстрая безвкусица. На сегодняшний день ассортимент обоев и красок поражает своей шириной. Поэтому выбрать что-то более современное для вас не должно быть трудным занятием.


4. Клеёнка на столе

Помните ли вы, как ранее мы на праздники покупали новую клеёнку на стол? Всё это мы стелили для того, чтобы не испортить стол. К сожалению, многие и сегодня продолжают украшать столы пёстрыми клеёнками, демонстрируя свой провинциальный вкус. Лучше на стол вообще ничего не стелить, а для гостей использовать небольшие салфетки из ткани или бамбука.


5. Посуда на полотенце

Зачем сушить посуду на полотенце, если для этого предназначены специальные сушилки и впитывающие коврики?

6. Календарь на стене

Место для календаря можно найти только в офисе. Но не стоит украшать им кухню, гостиную или дверь в туалете. 


7. Моющее средство в заводской упаковке

Это выглядит некрасиво и дёшево. Лучше перелейте средство в стеклянную баночку с дозатором. Это будет выглядеть красиво и при этом удобно. К тому же на сегодняшний день существуют специальные дозаторы, которые встраиваются в ваш умывальник и сочетаются со смесителем. 



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На сегодняшний день невозможно списать отсутствие вкуса на отсутсвие разнообразия. Следует помнить, что ваша квартира или дом - это зеркало вас. При этом другие...
 
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