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Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере

14.07.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут итогом переговоров 14 июля в Москве. Об этом уже заявили премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.

Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере

К слову, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Беларуси.

Люди в материале: Роман Головченко, Михаил Мишустин

 
 
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Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они...
 
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