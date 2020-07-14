Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут итогом переговоров 14 июля в Москве. Об этом уже заявили премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.





К слову, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Беларуси.