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Выборы 2020: ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты

14.07.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы 2020: ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатов в президенты на выборах. Об этом стало известно во вторник, 14 июля, во время заседания ЦИК.

Так, кандидатами зарегистрированы Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская.

Напомним, что документы на регистрацию в качестве кандидатов в президенты в ЦИК подали семь человек. Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали.

Следующим этапом избирательной кампании станет предвыборная агитация.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

Фото: БЕЛТА

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Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатов в президенты на выборах. Об этом стало известно во вторник, 14 июля, во время заседания ЦИК. Так, кандидатами...
 
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