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Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле

14.07.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. Стали известны подробности ночного происшествия в микрорайоне «Сельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет ночью в беседке громко слушали музыку.

Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле

Кому-то это не понравилось и им были причинены телесные повреждения, от которых мужчины скончались. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле

Следственный комитет просит граждан, которым что-либо известно о преступлении, поделиться информацией по телефонам 8-029-743-75-45 или 102.

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. Стали известны подробности ночного происшествия в микрорайоне «Сельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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