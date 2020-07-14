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Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. Стали известны подробности ночного происшествия в микрорайоне «Сельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кому-то это не понравилось и им были причинены телесные повреждения, от которых мужчины скончались. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле
Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. Стали известны подробности ночного происшествия в микрорайоне «Сельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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