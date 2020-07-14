В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Источник материала: ОНТ

В престижном районе Нью-Йорка Бруклине неизвестный из машины стрелял по прохожим, пять человек ранены.

Пострадавшие – молодые люди, они в больнице. Как они связаны с нападавшим пока не известно. Отмечается, что инцидент произошел менее чем через сутки после предыдущей стрельбы в Бруклине, в результате которой погиб годовалый ребенок и три человека получили ранения.

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