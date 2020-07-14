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Заснул за рулем: на Слободской такси врезалось в VW и перевернулось на крышу
Источник материала: Tut.by
Такси перевернулось на крышу на столичной улице Слободской,
Происшествие случилось 14 июля, около 05.15. Установлено, что 30-летний водитель Renault (такси) ехал со стороны улицы Есенина в направлении улицы Космонавтов. Около дома № 167 по улице Слободской он заснул за рулем, в результате чего врезался в припаркованный Volkswagen. Тот продвинулся вперед и столкнулся с Citroen, а такси перевернулось на крышу.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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