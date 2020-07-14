"Надеюсь на большие перемены в этом году" Тихановскую пустили на выборы

К декларации Светланы Тихановской у ЦИК были вопросы, но это Ермошиной не помешало все-таки зарегистрировать ее кандидатом в президенты.





Светлана не указала долю в компании «Хайв Проджект». Однако это предприятие находится в стадии ликвидации, поэтому это нарушение не существенно для ЦИК.





Сергей Тихановский не указал в декларации «домовладение в Гомельской области». Светлана говорит, что муж оспаривал статус этого дома, документы на него забрали для следствия, а в БРТИ ей не дали документы без доверенности.





Отсутствие в декларации домовладения оказалось "существенной ошибкой", однако после некоторых "дебатов" в итоге ЦИК принял единогласное решение о регистрации Светланы Тизановской кандидатом в президенты страны.





Ермошина объяснила регистрацию Тихановской так: «Не хотелось бы уменьшать количество кандидатов, с учетом того, что ее поддержали более ста тысяч человек».









Для регистрации кандидатом Виктора Бабарико про этот аргумент Ермошина "забыла".





"У нас была очень тяжелая компания, активных сборщиков подписей было всего около ста человек, хочу сказать им спасибо, что совершили этот подвиг, поблагодарить людей, которые выстаивали очереди, чтобы оставить свои подписи. Я надеюсь на очень большие перемены в этом году", - сказала Тихановская после вручения удостоверения кандидата.





Ранее были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень.





Главным оппонентам Лукашенко Дмитрию Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.