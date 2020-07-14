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Кейптаун залило морской пеной. На город обрушился шторм и ожидаются снегопады

14.07.2020 13:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейптаун залило морской пеной. На город обрушился шторм и ожидаются снегопады

Ливневые дожди обрушились на южноафриканский Кейптаун – второй по величине город ЮАР. А утром жители глазам не поверили – набережная выглядела словно после пенной вечеринки.

Сильный ветер не прекращался почти сутки, а когда поднятые штормом волны десятиметровой вышины обрушились на берег, земля оказалась покрыта морской пеной, словно снегом. В регионе заметно похолодало, местами температура опустилась до 13°С. По прогнозам синоптиков, в Кейптауне вместо пены начнётся настоящий снегопад.

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Ливневые дожди обрушились на южноафриканский Кейптаун – второй по величине город ЮАР. А утром жители глазам не поверили – набережная выглядела словно после...
 
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