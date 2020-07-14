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Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере
14.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере по итогам сегодняшних переговоров в Москве. Об этом было заявлено на встрече премьеров Романа Головченко и Михаила Мишустина, передает корреспондент
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Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере по итогам сегодняшних переговоров в Москве. Об этом было заявлено...
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