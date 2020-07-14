Предвыборная агитация в решении Ганцевичского райисполкома

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В целях обеспечения условий для проведения предвыборной агитации в ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь в соответствии с пунктами 2 – 4 части шестой статьи 24, статьями 45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь, по согласованию с Ганцевичской районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь, Ганцевичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:

1. Определить:

1.1 местом проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации, сквер по ул. Гагарина в г. Ганцевичи;

1.2 для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, предвыборных собраний, организуемых избирателями, следующие помещения:

зрительные залы учреждений, входящих в состав государственного учреждения культуры «Ганцевичская централизованная клубная система»:

Люсинский сельский клуб, аг. Люсино, ул. Я. Коласа, д. 2;

Чудинский сельский Дом культуры, аг. Чудин, ул. Пролетарская, д. 42;

актовые залы государственных учреждений образования:

средняя школа № 3 г. Ганцевичи, г. Ганцевичи, ул. Дзержинского, д. 27;

Огаревичская средняя школа, аг. Огаревичи, ул. Брестская, д. 8;

Раздяловичская средняя школа, аг. Раздяловичи, ул. Советская, д. 3;

1.3 местами для размещения агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь, изготовленных в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Республики Беларусь, на территории участков для голосования, расположенных в Ганцевичском районе:

фасадные окна объектов общественного питания, бытового обслуживания по согласованию с собственниками;

рекламно-информационные щиты, тумбы;

информационные стенды организаций всех форм собственности по согласованию с их руководителями.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности, отдел внутренних дел райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сельские исполнительные комитеты.

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