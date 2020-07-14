В Украине легализован игорный бизнес

Источник материала: Ежедневник

фото: kyky.org

Игорный бизнес в Украине был под запретом с 2009 года. В стране не разрешены в том числе букмекерские конторы.

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес, сообщает сайт парламента. Документом разрешается ведение нескольких видов игорного бизнеса: организация азартных игр в казино и онлайн-казино; прием ставок в букмекерских конторах, в том числе через интернет;

открытие залов игровых автоматов; проведение онлайн-игр в покер. Турниры по спортивному покеру азартной игрой не считаются.



Организацией азартных игр разрешается заниматься только компаниям-резидентам Украины, среди руководителей и владельцев которых нет граждан «страны-агрессора». Выдвигается также ряд других требований для организации игорного бизнеса.