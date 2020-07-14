Дочь Андрея Миронова удивила поклонников располневшей фигурой

Источник материала: ОНТ

Актриса Мария Голубкина, дочь легендарного актера Андрея Мировгова, удивила поклонников своим видом. Голубкина опубликовала новое фото в Instagram, где запечатлена сильно располневшей.

Подписчики артистки высказали мнение в комментариях, что она сильно прибавила в весе.

Сама Голубкина заявила, что не ощущает комплексов из-за свой внешности, а также призналась, что стареть нужно красиво.

Фото: pixabay

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