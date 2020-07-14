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Дочь Андрея Миронова удивила поклонников располневшей фигурой
Источник материала: ОНТ
Актриса Мария Голубкина, дочь легендарного актера Андрея Мировгова, удивила поклонников своим видом. Голубкина опубликовала новое фото в Instagram, где запечатлена сильно располневшей.
Подписчики артистки высказали мнение в комментариях, что она сильно прибавила в весе.
Сама Голубкина заявила, что не ощущает комплексов из-за свой внешности, а также призналась, что стареть нужно красиво.
Фото: pixabay
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Актриса Мария Голубкина, дочь легендарного актера Андрея Мировгова, удивила поклонников своим видом. Голубкина опубликовала новое фото в Instagram, где запечатлена...
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