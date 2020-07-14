Беларусь в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству

Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству.
В 2018 году значение индекса Беларуси соответствовало 38-му месту в рейтинге, в 2016 году — 49-му.
По сравнению с 2018 годом индекс вырос на 5,8%.
Сохранение позиций в топ-40 стран по уровню развития технологий электронного правительства стало возможным благодаря госпрограммам по цифровизации.
Практические результаты многих проектов последней программы станут доступными с 2021 года — ID-карта для удаленной идентификации, электронные сервисы, масштабирование проектов «Электронный рецепт» и «Электронная школа».
Лидеры рейтинга:
1 — Дания,
2 — Республика Корея,
3 — Эстония.
Лидирующие позиции среди государств — участников ЕАЭС:
29 — Казахстан,
36 — Россия,
40 — Беларусь,
68 — Армения,
83 — Кыргызстан.
Беларусь по уровню развития электронного правительства опередила в рейтинге такие страны, как Бельгия, Греция, Латвия, Китай, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия.
Источник: Министерство связи и информатизации.