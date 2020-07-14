Беларусь в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству

Источник материала: Кировец





Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству.

В 2018 году значение индекса Беларуси соответствовало 38-му месту в рейтинге, в 2016 году — 49-му.

По сравнению с 2018 годом индекс вырос на 5,8%.

Сохранение позиций в топ-40 стран по уровню развития технологий электронного правительства стало возможным благодаря госпрограммам по цифровизации.

Практические результаты многих проектов последней программы станут доступными с 2021 года — ID-карта для удаленной идентификации, электронные сервисы, масштабирование проектов «Электронный рецепт» и «Электронная школа».

Лидеры рейтинга:

1 — Дания,

2 — Республика Корея,

3 — Эстония.

Лидирующие позиции среди государств — участников ЕАЭС:

29 — Казахстан,

36 — Россия,

40 — Беларусь,

68 — Армения,

83 — Кыргызстан.

Беларусь по уровню развития электронного правительства опередила в рейтинге такие страны, как Бельгия, Греция, Латвия, Китай, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия.

Источник: Министерство связи и информатизации.