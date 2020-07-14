МИД: не надо нас пугать санкциями









Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БелаПАН , как он может прокомментировать ожидания главы Представительства ЕС в Беларуси в контексте предстоящих выборов в нашей стране, о которых тот заявил накануне. — Вы знаете, Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство. Поэтому для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями, — заявил, как он может прокомментировать ожидания главы Представительства ЕС в Беларуси в контексте предстоящих выборов в нашей стране, о которых тот заявил накануне.





Глаз отметил, что «такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах». И заявил, что наша страна проводит выборы для себя и «народ сам сделает свой выбор без подсказки „доброжелателей“ извне»: «Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране».





Он также заявил, что «мы не потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы, откуда бы они ни исходили».





— Что касается приглашения международных наблюдателей. Беларусь хорошо знает о своих обязательствах в рамках ОБСЕ. С этой организацией, а не с представителем Евросоюза в Беларуси мы ведем соответствующий диалог по данной теме. И мы примем решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом, — резюмировал Глаз.









13 июля во время церемонии передачи средств индивидуальной защиты, закупленных Всемирной организацией здравоохранения на средства ЕС для врачей Минской области, глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что озабоченность вызывает ситуация «вокруг прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов».





tut.by . «Мы ожидаем, что те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тыс. подписей», — цитирует Шубеля





Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами.





"Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени очень мало", - добавил глава представительства ЕС.





Во вторник ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси: Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

Вместе с тем ЦИК отказался регистрировать кандидатами главных оппонентов Лукашенко экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

interfax.by Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа, напоминает



