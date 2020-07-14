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15 июля Наталья Кочанова будет работать в общественной приёмной «Белой Руси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля в Минске в общественной приемной Республиканского объединения «Белая Русь» будет работать председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно там оказывается консультативная помощь гражданам по разнообразному спектру возникающих вопросов, проводится мониторинг общественного мнения.
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Новости Беларуси. 15 июля в Минске в общественной приемной Республиканского объединения «Белая Русь» будет работать председатель Совета Республики Национального...
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