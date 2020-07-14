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15 июля Наталья Кочанова будет работать в общественной приёмной «Белой Руси»

14.07.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля в Минске в общественной приемной Республиканского объединения «Белая Русь» будет работать председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно там оказывается консультативная помощь гражданам по разнообразному спектру возникающих вопросов, проводится мониторинг общественного мнения.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 июля в Минске в общественной приемной Республиканского объединения «Белая Русь» будет работать председатель Совета Республики Национального...
 
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