Жители Беларуси смогли увидеть комету, которая близко пролетала над Землёй

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волшебно, таинственно, невероятно. Так описывают в социальных сетях очевидцы редкого астрономического явления, произошедшего минувшей ночью над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над страной пролетела яркая комета Нео-Вайс. Небесное тело с ярким ядром и большим хвостом было видно невооруженным глазом.





С 5 июля комета стала приближаться к Земле настолько, что ее можно было запечатлеть. В нашем регионе она лучше всего будет видна до конца нынешней недели, а максимальное приближение к Земле придется на 22 июля.



