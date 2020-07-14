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Жители Беларуси смогли увидеть комету, которая близко пролетала над Землёй
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волшебно, таинственно, невероятно. Так описывают в социальных сетях очевидцы редкого астрономического явления, произошедшего минувшей ночью над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 5 июля комета стала приближаться к Земле настолько, что ее можно было запечатлеть. В нашем регионе она лучше всего будет видна до конца нынешней недели, а максимальное приближение к Земле придется на 22 июля.
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Новости Беларуси. Волшебно, таинственно, невероятно. Так описывают в социальных сетях очевидцы редкого астрономического явления, произошедшего минувшей ночью над...
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