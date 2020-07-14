ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители Беларуси смогли увидеть комету, которая близко пролетала над Землёй

14.07.2020 14:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волшебно, таинственно, невероятно. Так описывают в социальных сетях очевидцы редкого астрономического явления, произошедшего минувшей ночью над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над страной пролетела яркая комета Нео-Вайс. Небесное тело с ярким ядром и большим хвостом было видно невооруженным глазом.

Жители Беларуси смогли увидеть комету, которая близко пролетала над Землёй

С 5 июля комета стала приближаться к Земле настолько, что ее можно было запечатлеть. В нашем регионе она лучше всего будет видна до конца нынешней недели, а максимальное приближение к Земле придется на 22 июля.

Жители Беларуси смогли увидеть комету, которая близко пролетала над Землёй

Отметим, что это не только красивое, но и уникальное зрелище – следующее подобное явление можно будет увидеть через 6800 лет.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волшебно, таинственно, невероятно. Так описывают в социальных сетях очевидцы редкого астрономического явления, произошедшего минувшей ночью над...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-вратарь сборной по хоккею заразился коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика