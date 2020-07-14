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Доллар и евро прервали серию из четырёх снижений

14.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги во вторник завершились ослаблением белорусского рубля к доллару и евро. Российский рубль подешевел и потащил за собой корзину валют, значение которой снизилось на 0,17% до минимума две недели.

С начала июля её стоимость выросла всего на 0,07%.

Курс доллара поднялся лишь на 0,0009 BYN до 2,4194 BYN/USD и покинул минимум за 13 дней. За предыдущие четыре дня торгов стоимость доллара упала на 0,0255 BYN.

Курс евро вырос на 0,0059 BYN до 2,7431 BYN/EUR. Европейская валюта покинула минимум за 11 дней, а за предыдущие четыре торговые сессии её курс снизился на 0,0200 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0160 BYN до 3,4012 BYN/100 RUB.

Итоги недели 6—10 июля на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на ушедшей неделе подешевел к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю:

курс доллара поднялся всего на 0,0086 BYN (+0,36%);
курс евро вырос на 0,0124 BYN (+0,45%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0241 BYN (−0,70%);
корзина валют стала легче на 0,17%.

Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 38 копеек до 71,1275 российских рублей и аналогичный курс евро на 53 копейки до 80,6230 российских рублей.

В российском бюджете появилась дыра

Рост цен на российскую нефть Urals выше 40 долларов за баррель не смог помочь федеральному бюджету России. Объём поставок нефти на европейский рынок упал до минимума за 18 лет. Это сказалось на налоговых поступлениях в российский бюджет.

По итогам июня Минфин собрал в казну нефтегазовых налогов втрое меньше, чем в прошлом году.

К нефтяному шоку добавился и газовый. Экспорт «Газпрома» в Европу к концу мая снизился на 20%. Стоимость газа поставляемого европейцам обвалилась в два раза к прошлому году. Теперь она находится вблизи точки рентабельности «Газпрома».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги во вторник завершились ослаблением белорусского рубля к доллару и евро. Российский рубль подешевел и потащил за собой корзину валют, значение которой...
 
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