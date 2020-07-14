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Кейт Миддлтон появилась на публике в дорогом платье и подверглась критике

14.07.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон появилась на публике в дорогом платье и подверглась критике

Герцогиня Кембриджская разозлила своих поклонников, появившись на публике в дорогом платье, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон встретилась с британскими семьями в честь запуска образовательной онлайн-платформы Tiny Happy People корпорации BBC для детей до 4 лет, однако публику смутил выбор наряда герцогини.

Супруга принца Уильяма надела на встречу наряд британского дизайнера Emilia Wickstead за 1,5 тысячи фунтов, поэтому многим показалось, что он неуместен для такого мероприятия. Также многим показалось, что выглядит платье ужасно.

На Кейт Миддлтон было черное платье в пол, украшенное принтом в крупный белый горох. Герцогиня дополнила образ бежевыми босоножками-эспадрильями.

Пользователи раскритиковалм Миддлтон в комментариях к опубликованному материалу.

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Герцогиня Кембриджская разозлила своих поклонников, появившись на публике в дорогом платье, пишет Daily Mail. Кейт Миддлтон встретилась с британскими семьями в честь...
 
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