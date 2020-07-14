|
Автомобиль с телом парня достали из водоема в Брестском районе
Источник материала: ОНТ
Водолазы и спасатели достали из водоема в Брестском районе автомобиль с телом молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следователей, утром следующего дня, когда парень перестал выходить на связь, знакомые обратились в милицию. Во время поиска тело мужчины нашли в его машине, которая находилась на дне водоема.
Труп осмотрели эксперты, они не нашли видимых признаков насильственной смерти.
По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водолазы и спасатели достали из водоема в Брестском районе автомобиль с телом молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следователей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)