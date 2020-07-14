Автомобиль с телом парня достали из водоема в Брестском районе

Источник материала: ОНТ

Водолазы и спасатели достали из водоема в Брестском районе автомобиль с телом молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, утром следующего дня, когда парень перестал выходить на связь, знакомые обратились в милицию. Во время поиска тело мужчины нашли в его машине, которая находилась на дне водоема.

Труп осмотрели эксперты, они не нашли видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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