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Автомобиль с телом парня достали из водоема в Брестском районе

14.07.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль с телом парня достали из водоема в Брестском районе

Водолазы и спасатели достали из водоема в Брестском районе автомобиль с телом молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, утром следующего дня, когда парень перестал выходить на связь, знакомые обратились в милицию. Во время поиска тело мужчины нашли в его машине, которая находилась на дне водоема.

Труп осмотрели эксперты, они не нашли видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Водолазы и спасатели достали из водоема в Брестском районе автомобиль с телом молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следователей,...
 
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