Источник материала: Новости Волковыска

Кандидатами на президентских выборах, которые состоятся в Беларуси 9 августа, были зарегистрированы пять человек. Решения были приняты сегодня на заседании Центризбиркома.

В бюллетене на выборах будут следующие кандидаты:

Тихановская Светлана Георгиевна – домохозяйка, супруга блогера Сергея Тихановского;

– домохозяйка, супруга блогера Сергея Тихановского; Черечень Сергей Владимирович – глава партии «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада»;

– глава партии «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада»; Дмитриев Андрей Владимирович – сопредседатель РИПОО «Говори правду»;

– сопредседатель РИПОО «Говори правду»; Канопацкая Анна Анатольевна – экс-депутат парламента;

– экс-депутат парламента; Лукашенко Александр Григорьевич – действующий президент.

Бюллетень на выборах будет оформлен на беларусском языке. Для каждого кандидата будет указана дата рождения, должность или место работы, место жительства, партийность.

Бюллетени будут изготовлены с запасом в 4,5% – их количество составит 7 млн 175 тыс. 180 бюллетеней. Для слабовидящих будут изготовлены специальные трафареты.

Из президентской гонки выбыли два сильных участника – Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.

В регистрации было отказано Виктору Бабарико из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация, и из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе.

Не зарегистрировал ЦИК РБ и Валерия Цепкало, так как тот не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 000 достоверных подписей избирателей. Также причина в том, что в декларации о доходах и имуществе его жены были указаны недостоверные сведения, имеющие существенное значение.

Их представители заявили, что будут обжаловать решение о нерегистрации в суде.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года!