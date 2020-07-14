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Как спать в жару без кондиционера? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала телеканалу «Звезда», как спать в жару без кондиционера,
Если кондиционера нет, то следует открыть окна, но в комнате, где предполагается сон, специалисты советуют закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось.
Также врач рекомендует в жару спать без одеяла или пользоваться одеялом из хлопка или льна. Нельзя накрываться синтетическими покрывалами в слишком теплую погоду - из-за них хуже дышит кожа.
Фото: pixabay.com
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Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала телеканалу «Звезда», как спать в жару без кондиционера, пишет «РИА Новости». Если...
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