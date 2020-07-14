Как спать в жару без кондиционера? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала телеканалу «Звезда», как спать в жару без кондиционера, пишет «РИА Новости».

Если кондиционера нет, то следует открыть окна, но в комнате, где предполагается сон, специалисты советуют закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось.

Также врач рекомендует в жару спать без одеяла или пользоваться одеялом из хлопка или льна. Нельзя накрываться синтетическими покрывалами в слишком теплую погоду - из-за них хуже дышит кожа.

Фото: pixabay.com

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