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«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных

В Беларуси с 15 июля будут открыты 150 общественных приемных Республиканского общественного объединения «Белая Русь», сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя объединения Сергей Пигарев.

«С завтрашнего дня «Белая Русь» открывает 150 общественных приемных. Режим работы в будни — с 10.00 до 19.00, с двумя перерывами по полчаса для соблюдения санитарно-гигиенических требований. В субботу мы работаем с 10.00 до 13.00. То есть мы захватываем и нерабочее время, и граждане могут обратиться к нам после окончания рабочего дня. Центральная общественная приемная будет располагаться в Минске по улице Фрунзе, 5. Завтра в ней с 10.00 до 13.00 прием будет вести председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а с 14.00 — вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич. В работе общественной приемной будут задействованы 10 работников Минской городской коллегии адвокатов, они будут организовывать ежедневное дежурство в течение всего дня приема», — рассказал Сергей Пигарев.

По его словам, обращения принимаются в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячую линию. Телефон горячей линии будет опубликован на сайте РОО «Белая Русь». «Мы рассмотрим все обращения граждан. В приеме будет участвовать депутатский корпус, актив нашего объединения. В нерабочее время будут также задействованы должностные лица — члены «Белой Руси», — добавил зампредседателя объединения.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 15 июля будут открыты 150 общественных приемных Республиканского общественного объединения «Белая Русь», сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
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