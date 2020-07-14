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Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

14.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть. Одну из самых плотных в СНГ, рассказали в проекте «Сделано». А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда. 

Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно. 

Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Если раньше грейдер приходилось прогонять несколько раз по одному следу, сейчас цифровые технологии помогают ускориться и сэкономить, снизив человеческий фактор.

Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

3D-модели и спутниковые системы координат – залог миллиметровой точности. Главный ресурс в работе с такой современной техникой – специалисты.

Как помогает GPS при реконструкции белорусских дорог?

Илья Матвицевский, производитель работ Дорожно-строительного треста №5:
Бригада 6 лет работает уже, люди опытные. Более современная техника, быстрее делается, всё автоматизировано. Это GPS-навигация, не надо вручную всё мерить. Компьютер и приборы задают нужные высоты, а машина сама всё это повторяет.

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Илья Матвицевский

 
 
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть. Одну из самых плотных в СНГ, рассказали в...
 
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