Артем Шрайбман: Трезвость это лучше, чем иллюзии

Итоги регистрации ЦИК кандидатов в президенты прокомментировал в своем телеграме политобозреватель Артем Шрайбман.





"Логика власти проста. Идет размазывание протестной волны тонким слоем по всему лету. Часть остудили в мае-июне через разгоны и аресты соратников Тихановского, часть хотят остудить в июле через нерегистрацию Бабарико и Цепкало, оставшихся - в августе понятными мерами.





Властям так легче, чем если бы всем дали накопить надежды к одному дню, потом показали бы им 80% и столкнулись с кульминацией всей этой энергии в один день.





Теперь часть уйдет в депрессию или бойкот, кто-то дойдет до участков, кто-то - до площади. Разделяй и властвуй. Рецепту тысячи лет.

Но кое-что изменится. Больше людей выйдут из этой кампании без иллюзий, больше станут безвозвратно потерянным электоратом.





Судя по всему, мы выходим на то, что оставшиеся ей годы эта власть будет досиживать при хронически низких рейтингах. Вкупе с продолжением застоя в экономике это значит больше нервов, больше самоизоляции, больше силовых решений.









Пути либерально настроенных профессионалов и государства будут сходиться еще реже, чем они сходились раньше. Кооптировать таких людей в систему станет сложнее.





Да и им самим будет токсично работать на государство для репутации и отношений с близкими и друзьями. В миниатюре мы это уже видим по тому, как те телеведущие, которым стыдно, уходят с госТВ, оставляя там тех, кому это чувство знакомо чуть меньше.





Думаю, то же самое произойдет и в других сферах. А значит, еще упадет качество управления страной, и особенно - экономикой. Барьер между двумя "Беларусями" увеличится. По крайней мере, на несколько лет.





Если вы хотите оптимизма, то вот вам немножко. Эта кампания войдет в историю, как время, когда у максимального числа людей рассеялись туман и полутона в понимании того, что такое наше государство.



