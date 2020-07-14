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«Посмотри, во что ты превратился». Эмбер Херд показала суду унизительное фото Джонни Деппа

14.07.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Посмотри, во что ты превратился». Эмбер Херд показала суду унизительное фото Джонни Деппа

Фотографию со спящим актером Джонни Деппом, измазанным мороженым, представили суду, пишет lenta.ru со ссылкой на New York Post.

Снимок сделала Эмбер Херд – бывшая жена Деппа. Артист ел мороженое и уснул в одежде. Мороженое растеклось по его джинсам. Депп объяснил, что устал после 17-часового рабочего дня, поэтому находился в таком состоянии. Он подчеркнул, что жена сфотографировала его, чтобы унизить.

Фото: London’s High Court / pagesix.com 

Напомним, в феврале 2015 года Депп и Херд поженились. В мае 2016-го актриса подала на развод и объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал $50 млн за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. 

Главное фото: Reuters


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Фотографию со спящим актером Джонни Деппом, измазанным мороженым, представили суду, пишет lenta.ru со ссылкой на New York Post. Снимок сделала Эмбер Херд – бывшая жена...
 
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