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«Посмотри, во что ты превратился». Эмбер Херд показала суду унизительное фото Джонни Деппа
Источник материала: ОНТ
Фотографию со спящим актером Джонни Деппом, измазанным мороженым, представили суду,
Снимок сделала Эмбер Херд – бывшая жена Деппа. Артист ел мороженое и уснул в одежде. Мороженое растеклось по его джинсам. Депп объяснил, что устал после 17-часового рабочего дня, поэтому находился в таком состоянии. Он подчеркнул, что жена сфотографировала его, чтобы унизить.
Напомним, в феврале 2015 года Депп и Херд поженились. В мае 2016-го актриса подала на развод и объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал $50 млн за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия.
Главное фото: Reuters
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Фотографию со спящим актером Джонни Деппом, измазанным мороженым, представили суду, пишет lenta.ru со ссылкой на New York Post. Снимок сделала Эмбер Херд – бывшая жена...
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