Подростки на мотоцикле попали в аварию в Столинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе в ДТП пострадали двое подростков, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 13 июля в 22.35 в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, по ул.Школьной двигался автомобиль "Форд Транзит" под управлением 23-летней девушки. Совершая разворот, водитель не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом без регистрационных знаков, который ехал в попутном направлении. За рулем мотоцикла был 14-летний местный житель, в качестве пассажира - его 15-летний знакомый.





В результате ДТП подростков с травмами госпитализировали. Установлено, что они ехали без мотошлемов, а водитель мотоцикла не имел права управления.





Проводится проверка.