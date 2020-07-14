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Подростки на мотоцикле попали в аварию в Столинском районе

14.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе в ДТП пострадали двое подростков, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Подростки на мотоцикле попали в аварию в Столинском районе

Авария произошла 13 июля в 22.35 в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, по ул.Школьной двигался автомобиль "Форд Транзит" под управлением 23-летней девушки. Совершая разворот, водитель не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом без регистрационных знаков, который ехал в попутном направлении. За рулем мотоцикла был 14-летний местный житель, в качестве пассажира - его 15-летний знакомый.

Подростки на мотоцикле попали в аварию в Столинском районе

В результате ДТП подростков с травмами госпитализировали. Установлено, что они ехали без мотошлемов, а водитель мотоцикла не имел права управления.

Подростки на мотоцикле попали в аварию в Столинском районе

Проводится проверка.

 
 
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  В Столинском районе в ДТП пострадали двое подростков, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла 13 июля в 22.35 в агрогородке...
 
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