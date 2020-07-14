Карбалевич: Лукашенко признал, что рейтинг 76% не у него, а у Бабарико

Здесь разве что можно обратить внимание на весьма сомнительные основания для отказа, пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич.





Мол, он не указал доходы, нажитые преступным путем. Эти выводы ЦИК основывались на предварительной информации следственных органов. Проигнорировали принцип презумпции невиновности; то, что преступление любого гражданина может признать только суд.





А то, что участие сотрудников "Белгазпромбанка" в инициативной группе Бабарико расценили как помощь иностранного государства, вообще войдет в учебники юриспруденции как правовой курьез.





Собственно, сегодняшнее решение ЦИК полностью вытекало из той стратегии, которую выбрала руководящая команда. С момента ареста Бабарико другого решения просто быть не могло.





Посадить главного конкурента за решетку и при этом оставить его в избирательном бюллетене было бы странным и нелогичным решением. Ведь ради чего? Чтобы укрепить легитимность победы Лукашенко? Так эта легитимность нарушена арестом Бабарико. Посадить в тюрьму главного конкурента - это больший удар по легитимности, чем его нерегистрация.









Тогда что означало заявление Лукашенко 12 июня о будущей судьбе Виктора Бабарико: "я хочу, чтобы он попал на выборы... Узником совести мы его не сделаем"? Это свидетельствует о том, что решения руководящей команды принимались по ходу кампании, как только становился более понятным масштаб угрозы.





И уж совсем не логично было бы регистрировать Виктора Бабарико после того, как забраковали подписи Валерия Цепкало. Ведь тогда все голоса поклонников последнего перешли бы к фавориту кампании, то есть к Бабарико.





К тому же можно предположить, что после ареста Бабарико и интенсивной дискредитации его государственными медиа, его популярность, наоборот, возросла. Ведь заработал фактор симпатии к жертве властного произвола. То есть эффект получился обратным. В результате других вариантов, кроме как выбросить Бабарику из избирательного процесса, у Лукашенко не осталось.





Был, правда, такой рискованный вариант: оставить Бабарику в бюллетенях, а ставку сделать на избирательную машину, которая за четверть века научилась давать нужный результат.





Но здесь есть одна проблема. В начале кампании журналисты спрашивали Виктора Бабарико: мол, на что вы надеетесь? Разве не знаете, что в Беларуси выборов нет?





Тот ответил, что если меня поддержит 80%, то вся избирательная машина поломается и ЦИК будет вынуждена давать реальные результаты голосования.





Лукашенко испугался, что Бабарико прав, и не стал проводить такого эксперимента, - он большой перестраховщик.





Какие выводы? Лукашенко пожертвовал образом сильного политика, который не боится конкуренции. Такой образ он демонстрировал ранее.





Теперь Лукашенко показывает всем - обществу, номенклатуре, иностранным субъектам — что он слабак, что его легитимность сомнительна. И что вся эта информация о рейтинге в 76% - ложь. Ведь с таким рейтингом можно было бы регистрировать всех.





Сейчас меняются и способы легитимации, и природа политического режима, и многое другое.