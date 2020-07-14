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«главный неудачник» российского флота может перестать дымить и снова стать боеспособным
Источник материала: Tut.by
Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» за годы службы заработал репутацию неудачника и упрочил ее во время своей единственной военной кампании у берегов Сирии. Однако в будущем корабль может быть модернизирован и даже избавиться от своей репутации «дымящего» (англ. Smokey). Об этом
«Адмирал Кузнецов» остался единственным российским авианосцем, оставшимся на военной службе после развала СССР. Однако несмотря на резкое сокращение флота, денег на поддержание в нормальном состоянии даже его остатков не было — в результате крейсер очень долго был лишен и нормального ремонта, и модернизации, и технического обслуживания.
Тем не менее мировая практика показала, что такой тип кораблей вполне надежен и боеспособен — об этом свидетельствуют китайские «Ляонин» и «Шаньдун», весьма схожие с «Кузнецовым» по конструкции, но имеющие более современное оборудование.
Тем не менее за счет устаревания датчиков, вооружения, силовой установки и самолетов авиакрыла, российский авианесущий крейсер вряд ли может считаться достаточно современным. Как пишет издание, его главной проблемой можно назвать двигатели — изношенные, ненадежные и выдающие огромные облака дыма (за что «Кузнецов» и заслужил прозвище Smokey).
В данный момент авианесущий крейсер проходит ремонт и модернизацию систем, включая котлы и подачу топлива — в результате он может стать эффективнее и значительно меньше дымить. При этом неизвестно, насколько российское военное руководство заинтересовано в том, чтобы и дальше держать «Кузнецов» на вооружении. Российский флот в течение ближайших пяти лет планируется пополнить двумя легкими авианосцами (речь идет об УДК наподобие «Мистралей». — Прим. TUT.BY), возможна закладка и более тяжелых кораблей.
Тем не менее строительство новых авианесущих кораблей — дело небыстрое, так что вполне вероятно, что «Кузнецов» останется в российском флоте еще надолго. В этом случае Россия, взяв пример с Китая, может провести весьма глубокую и успешную модернизацию своего корабля и его авиакрыла.
Так, имеющиеся палубные истребители Су-33 можно улучшить с помощью новых технологий, таких как радары «Ирбис-Е», продвинутая система датчиков и ракеты Р-37М. Такие улучшения могут снова перевести Smokey в число современных кораблей.
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Как далеко может зайти модернизация единственного российского авианосца.
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