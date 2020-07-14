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«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

14.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

Ставка – на высокотехнологичное оборудование.

Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

Наталья Березовская, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Весейский покров»:
Всё поменялось, многое поменялось. Дойка была – бочками доили, а теперь механизированная. Теперь по системе доим – легче рукам. Заработок хороший, получаем неплохо.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

В Минской области продолжается не только реконструкция, но активно ведется строительство животноводческих объектов. В 2020 году планируют возвести 17 современных молочно-товарных комплексов.

Люди в материале: Наталья Березовская

 
 
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Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с...
 
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