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«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.
Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.
Наталья Березовская, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Весейский покров»:
В Минской области продолжается не только реконструкция, но активно ведется строительство животноводческих объектов. В 2020 году планируют возвести 17 современных молочно-товарных комплексов.
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Новости Беларуси. Молочная отрасль. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с...
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