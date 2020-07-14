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«Он всегда готов помочь». Как сельский участковый находит общий язык с трудными подростками?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дважды лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних трудится в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шесть лет Алексей Савченко работает с детьми. У него самый большой участок в районе, но вместе с тем один из самых низких показателей подростковой преступности. Любопытен и тот факт, что почти за 15-летнюю историю конкурса участковые милиционеры и сотрудники ИДН Витебского района победителями становились 5 раз!
Участкового инспектора по делам несовершеннолетних в Октябрьском поселке знает каждый ребенок. Будь то трудный подросток или обычный школьник. К занятости детей у Алексея подход нестандартный: то устроит экскурсию по Эрмитажу, то соберет всех в Большом театре. Пока онлайн. А вот встречи, беседы всегда в режиме реального времени.
Дмитрий Корбан, учащийся Октябрьской средней школы:
Яна Матвеева, учащаяся Октябрьской средней школы:
Хотя таких формулировок по отношению к своим подопечным Алексей Савченко старается избегать. Уверяет: каждому можно стать другом. Да, порой, приходится идти на крайние меры, когда ситуация просто вынуждает разлучить подростка с его семьей. И каждый раз такое решение принимается с тяжелым сердцем.
Алексей Савченко, старший участковый инспектор ИДН Витебского РОВД:
Результат работы и нестандартный подход к делу дважды оценили и на уровне страны. В 2018 и 2019 годах Алексей Савченко был признан лучшим в своем деле.
Анастасия Бут, корреспондент:
Но не автомобилями и дипломами – хоть получать их, конечно, и приятно – измеряется успех в его профессии, а количеством судеб юных белорусов, которых удалось уберечь от роковых ошибок. При этом воспитывать, говорит офицер, зачастую приходится и родителей. По сути, инспектор по делам несовершеннолетних всегда находится между молотом и наковальней. Выдерживают не все.
Алексей Савченко:
Должна быть какая-то любовь к детям, желание им помочь, защитить их. Это и определяет, будет человек работать в инспекции по делам несовершеннолетних или нет.
Савченко свой выбор сделал: первый раз – получив педагогическое образование, а второй – прийдя работать с самыми не столько трудными, сколько недолюбленными и непонятыми детьми. Настоящий учитель в погонах.
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Новости Беларуси. Дважды лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних трудится в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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