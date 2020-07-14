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На глазах у водителей. Как идёт реконструкция трассы на Смолевичи?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано».
Не стихает поток жителей из Жодино и Борисова, которые едут на работу. Не говоря уже про футбольных фанатов в дни матчей на борисовской арене.
Интенсивность движения – более 17 тысяч автомобилей в сутки. При этом всего две полосы и скорость с ограничением до 70 км/ч. Реконструкция была неизбежна – трафик обязывает.
Движение на Р-53 на время реконструкции не закрывали. И на глазах у водителей параллельно старой дороге всё дальше простирается новое полотно.
Анатолий Фиков, генеральный директор Дорожно-строительного треста №5:
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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Новости Беларуси. Эта дорога сразу за Курганом Славы в направлении города-спутника Смолевичи – одна из самых оживлённых в стране, рассказали в проекте «Сделано». ...
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