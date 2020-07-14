ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны. Ими стали Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень, сообщает «МИР 24».

Заседание Центризбиркома транслировали онлайн. На удостоверение кандидата претендовали семь человек. Они должны были собрать минимум сто тысяч подписей избирателей. После регистрации участники предвыборной гонки могут начинать агитацию.