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ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

14.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны. Ими стали Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень, сообщает «МИР 24».

Заседание Центризбиркома транслировали онлайн. На удостоверение кандидата претендовали семь человек. Они должны были собрать минимум сто тысяч подписей избирателей. После регистрации участники предвыборной гонки могут начинать агитацию.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Досрочно проголосовать можно будет с четвертого по восьмое число. Итоги ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.



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Ими стали Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Выборы пройдут 9 августа.
 
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