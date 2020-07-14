В Брестском районе из воды достали автомобиль с телом молодого человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Брестом из воды извлекли автомобиль с телом молодого парня.



По информации Следственного комитета, 12 июля 24-летний брестчанин отправился ловить рыбу вместе со своим знакомым. Спустя время он отправился домой, а парень продолжил рыбачить. Утром следующего дня молодой человек перестал выходить на связь.

В милицию с заявлением об исчезновении обратились знакомые. Тело парня было найдено в его машине, которая находилась на дне водоема.



Фото: СК

Сотрудниками МЧС и водолазами из воды были извлечены автомобиль и тело молодого человека. Признаки насильственной смерти не были обнаружены.



По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.