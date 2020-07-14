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В Брестском районе из воды достали автомобиль с телом молодого человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Брестом из воды извлекли автомобиль с телом молодого парня.
Сотрудниками МЧС и водолазами из воды были извлечены автомобиль и тело молодого человека. Признаки насильственной смерти не были обнаружены.
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Новости Беларуси. Под Брестом из воды извлекли автомобиль с телом молодого парня. По информации Следственного комитета, 12 июля 24-летний брестчанин отправился...
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