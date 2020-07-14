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В Брестском районе из воды достали автомобиль с телом молодого человека

14.07.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Брестом из воды извлекли автомобиль с телом молодого парня.  

По информации Следственного комитета, 12 июля 24-летний брестчанин отправился ловить рыбу вместе со своим знакомым. Спустя время он отправился домой, а парень продолжил рыбачить. Утром следующего дня молодой человек перестал выходить на связь.   

В милицию с заявлением об исчезновении обратились знакомые. Тело парня было найдено в его машине, которая находилась на дне водоема.     

В Брестском районе из воды достали автомобиль с телом молодого человека
Фото: СК  

Сотрудниками МЧС и водолазами из воды были извлечены автомобиль и тело молодого человека. Признаки насильственной смерти не были обнаружены.    

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Под Брестом из воды извлекли автомобиль с телом молодого парня.   По информации Следственного комитета, 12 июля 24-летний брестчанин отправился...
 
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