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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские авиаторы продолжают оказывать помощь в борьбе с природными стихиями в Турции По договоренности с турецкой стороной белорусские авиаторы продолжают оказывать помощь в борьбе с природными стихиями. Два борта Ми-8 с площадок Турции уже...

По договоренности с турецкой стороной белорусские авиаторы продолжают оказывать помощь в борьбе с природными стихиями. Два борта Ми-8 с площадок Турции уже совершили 70 полетов над страной и произвели почти 300 сбросов воды. Кроме того, наши вертолеты помогли с доставкой нескольких десятков турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября. Наши авиаторы продолжают нести дежурство и на территории нашей страны. С начала года осуществлено более 200 полетов, в ходе которых обнаружено 140 пожаров. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, а затем быстро их ликвидировать и минимизировать последствия.