ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрощают похищением

14.07.2020 17:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Владельцы кота Гэндальфа были потрясены, когда их домашний питомец вернулся домой с угрожающей запиской на воротнике.

Как сообщает Daily Mail, получив угрозу, 27-летний Крис и его подруга сказали, что после таких экстремальных сообщений боятся отпускать кота из дома.    

Гневные сообщения были помещены в пластиковый пакет, который был прикреплен к ошейнику Гэндальфа. В записках говорится, что кот приходил в дом соседей почти каждый день, брал еду со стола, царапал диван и распространял блох по всему дому. Теперь негодующий сосед через записки грозит «похитить кота» и «увезти его далеко».

Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрощают похищением
Фото: Wales News Service  

Пара сказала, что раньше не получала жалоб на Гэндальфа, но призналась, что он немного любопытный. Также они рассказали, что заботятся о своем питомце и ежемесячно делают ему прививки от блох.  

До ситуации с соседом, когда пара заметила, что кот начал поправляться, они решили надеть на него ошейник с надписью «Пожалуйста, не кормите меня».  

Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрощают похищением
Фото: Media Wales

По словам Криса: «Летом наш кот любит бродить по улицам и хочет это делать сейчас, но не может».   

Они надеются поговорить с человеком, который отправил записку, чтобы попытаться  уладить конфликт.   

Как оказалось, забирать еду со стола любит еще один питомец. Женщина установила камеру и поймала вора с поличным (читать далее).    

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы кота Гэндальфа были потрясены, когда их домашний питомец вернулся домой с угрожающей запиской на воротнике. Как сообщает Daily Mail, получив угрозу, 27-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» рассталось с хоккеистом сборной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика