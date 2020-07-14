Кот стащил еду со стола, а теперь ему угрощают похищением

Источник материала: СТВ

Владельцы кота Гэндальфа были потрясены, когда их домашний питомец вернулся домой с угрожающей запиской на воротнике.

Как сообщает Daily Mail, получив угрозу, 27-летний Крис и его подруга сказали, что после таких экстремальных сообщений боятся отпускать кота из дома.

Гневные сообщения были помещены в пластиковый пакет, который был прикреплен к ошейнику Гэндальфа. В записках говорится, что кот приходил в дом соседей почти каждый день, брал еду со стола, царапал диван и распространял блох по всему дому. Теперь негодующий сосед через записки грозит «похитить кота» и «увезти его далеко».



Фото: Wales News Service

Пара сказала, что раньше не получала жалоб на Гэндальфа, но призналась, что он немного любопытный. Также они рассказали, что заботятся о своем питомце и ежемесячно делают ему прививки от блох.

До ситуации с соседом, когда пара заметила, что кот начал поправляться, они решили надеть на него ошейник с надписью «Пожалуйста, не кормите меня».



Фото: Media Wales

По словам Криса: «Летом наш кот любит бродить по улицам и хочет это делать сейчас, но не может».

Они надеются поговорить с человеком, который отправил записку, чтобы попытаться уладить конфликт.