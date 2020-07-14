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«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

14.07.2020 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты брали медали практически на каждой Олимпиаде: исключением и промашкой стали лишь Игры-2012: Лондон был нулевым. Эмоциональные качели, невозможность что-либо предсказать – один из пунктов в списке особенностей легкой атлетики. Она действительно такая: динамичная, порой жестокая и, уж точно, не прощающая ошибок. В этом виде спорта сенсация может родиться буквально за несколько мгновений, а точнее – за 10 целых 93 сотых секунды.

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
В принципе, за год до Олимпиады в Афинах, наверное, мало кто мог предсказать, что она станет олимпийской чемпионкой. Наверное, только сама внутри Юлия знала, может быть, догадывалась, понимая свои амбиции и настроение, что такое может случиться.

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

Анжелика Урман, спортивный журналист:
Самые яркие победы? Их было много. Но самая яркая, когда аж мурашки бежали по коже, когда пересматривали много раз и не могли поверить – это победа Нестеренко. Когда она бежала, она просто летела – это было вау! Это было такое, незабываемое.
Люди в материале: Ирина Петыш, Вадим Девятовский, Анжелика Урман

 
 
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Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты...
 
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