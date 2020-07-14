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«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко
Источник материала: СТВ
Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты брали медали практически на каждой Олимпиаде: исключением и промашкой стали лишь Игры-2012: Лондон был нулевым. Эмоциональные качели, невозможность что-либо предсказать – один из пунктов в списке особенностей легкой атлетики. Она действительно такая: динамичная, порой жестокая и, уж точно, не прощающая ошибок. В этом виде спорта сенсация может родиться буквально за несколько мгновений, а точнее – за 10 целых 93 сотых секунды.
Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Анжелика Урман, спортивный журналист:
Самые яркие победы? Их было много. Но самая яркая, когда аж мурашки бежали по коже, когда пересматривали много раз и не могли поверить – это победа Нестеренко. Когда она бежала, она просто летела – это было вау! Это было такое, незабываемое.
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«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко
Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты...
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