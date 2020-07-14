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Пловец Илья Шиманович об ОИ в Токио: «Еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат»

14.07.2020 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На Олимпийские игры отправляются лучшие из лучших. В белорусском плавании один из сильнейших уже определен. Белая шапочка, на ней – флаг… Он внимательно слушает указания своего тренера – Елены Малюско. Она работает с ним, как говорят, с «лягушатника», и планомерно ведет к пьедесталу.

Обычный бассейн университета физкультуры, а тренируется в нем необычный пловец – многократный призер чемпионатов мира и Европы Илья Шиманович. В плавании брассом он показывает результаты на уровне мировых лидеров и сейчас 25-летний минчанин – лицо белорусского мужского плавания.

Пловец Илья Шиманович об ОИ в Токио: «Еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат»

В активе Ильи 3 олимпийских лицензии – 100 метров брасс, 2 в комбинированных эстафетах и в планах еще квиток на 200 метров брасс. Интересуемся, не давит ли ответственность?

Илья Шиманович, серебряный призёр чемпионата Европы:
На самом деле, раньше это немножко давило, потому что все говорят: ты должен. Сейчас немного отошел. Я это слышу, но не слушаю. Я работаю в своем ритме, выполняю задания тренера – то, что она говорит, а не как другие: ты должен что-то завоевать. Я еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат. Какое место займу – это уже будет видно на соревнованиях. То есть я не обещаю, что приеду с медалью. Такого не будет никогда. Я буду стараться показать свой личный результат. И все.

Люди в материале: Илья Шиманович, Ирина Петыш

 
 
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На Олимпийские игры отправляются лучшие из лучших. В белорусском плавании один из сильнейших уже определен. Белая шапочка, на ней – флаг… Он внимательно слушает...
 
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