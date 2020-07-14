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Пловец Илья Шиманович об ОИ в Токио: «Еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат»
Источник материала: СТВ
На Олимпийские игры отправляются лучшие из лучших. В белорусском плавании один из сильнейших уже определен. Белая шапочка, на ней – флаг… Он внимательно слушает указания своего тренера – Елены Малюско. Она работает с ним, как говорят, с «лягушатника», и планомерно ведет к пьедесталу.
В активе Ильи 3 олимпийских лицензии – 100 метров брасс, 2 в комбинированных эстафетах и в планах еще квиток на 200 метров брасс. Интересуемся, не давит ли ответственность?
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Пловец Илья Шиманович об ОИ в Токио: «Еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат»
На Олимпийские игры отправляются лучшие из лучших. В белорусском плавании один из сильнейших уже определен. Белая шапочка, на ней – флаг… Он внимательно слушает...
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