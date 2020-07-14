Штаб Бабарико призывет всех идти на выборы 9 августа









sputnik.by Центризбирком во вторник отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Поводом для такого решения стало письмо Комитета госконтроля в адрес ЦИК, где приведены якобы полученные в ходе следствия по "делу Белгазпромбанка" данные о финансовых "махинациях" Бабарико и наличии у него незаконного дохода, пишет





Также аргументом против регистрации в ЦИК назвали то, что некоторые члены инициативной группы политика, являющиеся сотрудниками банка, могли пользоваться служебными ресурсами – в том числе телефонами и автомобилями, - что может быть расценено как зарубежное финансирование кампании.





Представители штаба, комментируя решение ЦИК, назвали его несправедливым и противозаконным. При этом Колесникова подчеркнула, что останавливаться штаб не будет. "Мы идем вперед и до конца", - подчеркнула она.





Колесникова призвала всех идти на выборы 9 августа и голосовать за любого из кандидатов. Однако по-прежнему будет бороться штаб и за возможность участия Бабарико в выборах.





"Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меру пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и других политзаключенных", - заявила Колесникова.





Официальная жалоба в Верховный суд будет подана после получения письменного решения ЦИК. Как добавил юрист штаба Максим Знак, у них есть понятная цель участия в выборах, которая остается актуальной.





К акциям протеста не призывают, но: граждане имеют право высказывать свое мнение

Комментируя распространившиеся в социальных сетях призывы участвовать в акции протеста из-за нерегистрации Бабарико, Знак подчеркнул, что распространялись они не штабом, и подобной работой они не занимаются. Вместе с тем, как он отметил, граждане имеют право высказывать свое мнение.





"Если вы используете право выражение своих мнений, нужно это делать для того, чтобы не пострадать, чтобы это не было использовано как провокация", - сказал юрист.





На данном этапе штаб Бабарико призвал всех желающих обращаться в Центризбирком по вопросу отказа в регистрации экс-банкира.





Пока без объединений

Отвечая на вопрос о возможности объединения с другими кандидатами, Колесникова отметила, что штаб готов работать с любыми претендентами, с которыми совпадают цели и задачи. При этом, по ее словам, пока рано говорить о том, с кем возможна совместная работа.





Юрист Знак также высказался о предстоящем рассмотрении Верховным судом обращения по вопросу отказа в регистрации.





"Я знаю, что там работают компетентные и профессиональные судьи", - подчеркнул он. Говорить заранее, что "все предрешено", нельзя, добавил Знак.





Возвращаясь к теме следующего этапа предвыборной гонки, представители штаба напомнили, что уже со среды в стране начинается агитация, а каждый гражданин имеет право не только агитировать за конкретного кандидата, но и против. Также в сам день выборов есть большой список вариантов.





Своей важной задачей штаб сегодня считает "обеспечение честных выборов".













Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств. Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка.





Происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.





Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты и задержанный вместе со своим сыном 18 июня, заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало.





Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка. Как сообщал адвокат Бабарико, после задержания он также подчеркивает свою невиновность.





В отношении Виктора Бабарико возбуждено уголовное дело по трем статьям УК – за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и дачу взятки.