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Оказалось, что одна из героинь «Скуби-Ду» - лесбиянка

14.07.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Героиня Велма Динкли из мультипликационной франшизы «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на авторов проекта.


Фото: instagram.com/tonycervone

Гомосексуальность персонажа подтвердил продюсер, режиссер и сценарист серии мультиков о Скуби-Ду Тони Червоне. По его словам, героиня не бисексуал, а именно лесбиянка, и это должно быть очевидно для тех, кто следит за эпизодами франшизы. Роман Велмы с главным героем Шэгги Червоне оправдывает тем, что зритель сам мог понять, что эти отношения ей не подходят, но она не могла объяснить почему. Также он подчеркивает, что у героини была связь с девушкой Марси Флич.

— Вам может это не нравиться, но таковой была наша задумка, — сообщает он.

Сценарист Джеймс Ганн поддержал коллегу и заявил, что первоначально, когда работал над сценарием, тоже видел Велму лесбиянкой. Но пришлось идти на уступки киностудии, которая «топила» эту идею. В итоге в мультфильмах остались только намеки на ее ориентацию, а затем у Велмы появился парень.

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Героиня Велма Динкли из мультипликационной франшизы «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на авторов проекта.
 
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