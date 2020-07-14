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«А для чего вы используете скалку?»: Утяшева показала необычный способ борьбы с целлюлитом
Источник материала: ОНТ
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала необычный антицеллюлитный массаж. Видео спортсменка
Гимнастка показала, как с помощью обычной скалки можно разминать мышцы и бороться с «апельсиновой коркой».
По словам гимнастки, такой массаж подтягивает кожу, делает ее более упругой и избавляет от застоев и напряжения в мышцах.
ФОТО: fishki.net
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Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала необычный антицеллюлитный массаж. Видео спортсменка опубликовала в Instagram. Гимнастка показала, как с...
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