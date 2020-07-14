«А для чего вы используете скалку?»: Утяшева показала необычный способ борьбы с целлюлитом

Источник материала: ОНТ

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала необычный антицеллюлитный массаж. Видео спортсменка опубликовала в Instagram.

Гимнастка показала, как с помощью обычной скалки можно разминать мышцы и бороться с «апельсиновой коркой».

По словам гимнастки, такой массаж подтягивает кожу, делает ее более упругой и избавляет от застоев и напряжения в мышцах.

ФОТО: fishki.net





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