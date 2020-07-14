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Самые бедные в Беларуси: дети, многодетные семьи и сельчане

14.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ключевыми группами бедных Беларуси являются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, неполные многодетные семьи и жители сельской местности.

Самые бедные в Беларуси: дети, многодетные семьи и сельчане
Об этом говорится в новой работе научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля «Оценка бедности в Беларуси за 2019 год».

В данной работе проведена оценка уровня абсолютной бедности в Беларуси на основе годовых данных Выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни за 2019 год.

Региональные процессы


Как показывают расчеты уровень абсолютной бедности в среднем по стране за прошедший год снизился на 2,4 процентных пункта с 23,9% до 21,5%. Помимо уменьшения масштабов абсолютной бедности, произошло также и снижение ее глубины с 5,5% до 4,8%.

Как отмечает Олег Мазоль, в региональном разрезе самые высокие масштабы бедности наблюдаются в Могилевской области, где уровень абсолютной бедности в 2019 году составил 31%. Кроме того, именно у населения Могилевской области наблюдается самая большая глубина абсолютной бедности – 6,9%.

Негативной тенденцией прошедшего года является рост уровня бедности в Минске. Здесь данный уровень вырос с 8,6% до 13,1%, и в Витебской области, где под категорию бедных стали подпадать с 25% до 27% населения. Позитивной тенденцией 2019 года стало существенное снижение бедности в Минской и Гродненской областях – с 25,4% до 17,8% и c 23,1% до 17% населения, соответственно.

Что влияет на бедность


Бедность в Беларуси предопределена демографическим составом домохозяйства. Анализ факторов бедности показал, что увеличение количества членов домохозяйство повышает вероятность того, что домохозяйство окажется за чертой бедности, также рост риска бедности связан с увеличением количества детей в домохозяйстве. 

В частности, ключевыми группами бедных Беларуси остаются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности; многодетные семьи – в первую очередь неполные многодетные семьи; и жители сельской местности. 

С учетом высокого значения показателя глубины абсолютной бедности можно утверждать, что начавшийся экономический кризис 2020 года будет способствовать резкому увеличению доли бедного населения за счет, в первую очередь, перечисленных выше групп населения.

Бедность также предопределена трудовым статусом членов домохозяйства: работают ли взрослые члены домохозяйства, каково их положение на рынке труда и каковы характеристики локального рынка труда. 

Главной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей. Для многодетных семей определяющими факторами в период текущего экономического кризиса становятся снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого, что для неполных многодетных семей автоматически означает абсолютную бедность. 

В 2019 году уровень абсолютной бедности среди данной группы домохозяйств составил 59,9% (снизившись по сравнению с 2018 годом на 2,3 п.п.), а глубина бедности – 17,9%. Высокая вовлеченность взрослых членов семьи в рынок труда помогает избежать бедности: чем выше доля работающих взрослых, тем ниже вероятность бедности.

Для жителей сельской местности главными причинами бедности остаются ограниченные возможности трудоустройства и низкий уровень оплаты труда (в среднем на 20% меньше, чем в городе).


Государственная поддержка


Как пишет Олег Мазоль, государственная политика перераспределения оказывает пока слабое влияние на риск бедности в Беларуси. Неэффективность государственной политики перераспределения подтверждается увеличением риска бедности при увеличении числа детей в домохозяйстве, отмеченное выше.

В этой связи исследователь предлагает улучшить целевую направленность социальных выплат по поддержке уровня потребления наиболее уязвимых групп населения, о повысить эффективность мер поддержки сельхозпроизводителей, которые выступают основными поставщиками рабочих мест в сельской местности. 

Также, на взгляд автора исследования, необходима реализация мер поддержки спроса на рынке труда как в целом по экономике, так и переход к реализации целевых региональных программ в областях и районах Беларуси, характеризующихся ростом уровня бедности населения. 
 
Теги: Минск
 
 
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Ключевыми группами бедных Беларуси являются дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, неполные многодетные семьи и жители...
 
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