Виктор Альшевский: «Искусство – это не просто размазывание краски, искусство – это философия». Анонс «В людях»

Литографическая мастерская находится в центре Минска. Показываем в программе «Минск и минчане», как мастера кисти сохраняют и старинные станки, и секреты технологии печатного дела. Своя история здесь у каждой детали.
Светлана Петушкова, куратор Белорусского Дома Графики, мастер-печатник:
В этой мастерской работали классики белорусской графики. Такие, как Кашкуревич, Поплавский, Басалыга. Мы продолжаем традиции, мы сохраняем историю.
Камни известняка расставлены в мастерской, словно книги в библиотеке. На них художники и наносят рисунки для будущей литографии.
На этом, например, сохранилась этикетка советской ликерной фабрики. Современные мастера работают карандашом, мелками и тушью. Процесс кропотливый, долгий и лучше не ошибаться. Неверный штрих резинкой не сотрешь – придется убирать при помощи гравировки специальной иглой.
Екатерина Краева, художник:
Рисую карандашом, который создается в литографской мастерской на основе бараньего жира. Возможностей масса. Можно заливать мягкими переходами плавными, можно задавать четкие линии, комбинировать с типографской тушью.
Художницу Анну Редько этот вид искусства привлекает возможностью прикоснуться к древним камням. Девушка создает серию работ к «Алисе в стране чудес».
Анна Редько, художник-иллюстратор:
Я делаю двенадцать иллюстраций к каждой главе произведения. Сейчас готовы пять работ. Одна зависла в Питере, я ее нарисовала, но еще не успела отпечатать. Одна из последних работ – такая Алиса к четвертой главе «Билль вылетает в трубу».
Технологию литографии в конце XIX века изобрел актер и литератор из Богемии Алоиз Зенефельдер. Камень с рисунком смачивается водой, с помощью валика наносится краска. Затем посредством специального пресса рисунок с камня переносится на бумагу. Если мастер имеет дело с многоцветной литографией, то каждый раз используется новый камень.
Светлана Петушкова:
За один раз мы можем напечатать только один цвет. Здесь мы видим работу, выполненную в четыре цвета: черный, синий, оранжевый и желтая плашка. Для каждого нового цвета мы готовим камень заново. Сначала рисуем черный – печатаем. Потом мы шлифуем камень и рисуем следующий цвет – печатаем. И так каждый раз.
Здесь есть работа, которая у нас в процессе: черный цвет уже напечатан, но она будет многоцветная в четыре цвета. И вот второй цвет уже изображен на камне, пока мы его еще не перенесли.
Тот же самый лист бумаги нужно будет опять помещать под пресс. Сделать это необходимо очень точно, чтобы литографский оттиск был нужного качества. Александрина Вишневски печатает сегодня свою первую работу в технике литография.
Александрина Вишневски, художник:
Я люблю изображать что-то мифологическое и даже религиозное. Эта работа близка людям, которые задумываются над тем, что делают и что их ждет в будущем. Художникам, в принципе. Интересно попробовать старые техники, которыми пользовались в прошлом, потому что мы вдохновляемся их работами и хотим досконально узнать, как это все происходило.
Старинную технологию активно используют и в новом тысячелетии. К слову, Белорусский дом графики – единственное место в стране, где художники могут окунуться в мир литографии: узнать секреты технологий высокой печати и оставить свой след на камнях.
Светлана Петушкова не только создает образные сюжеты, но и вдыхает в них жизнь: управляется с каменными холстами и старинным печатным станком на раз-два.
Сегодня наиболее востребована техника создания графики офорт. В этом случае гравюра исполняется на металлической пластинке. На подготовленный лист цинка, меди или латуни художник наносит будущий шедевр. После ее погружают в кислотную среду, несколько минут – и клише готово.
Виктор Савченко, художник-график:
Офорт – техника достаточно древняя. В 17 веке в Голландии была придумана. На медных пластинах гравировали, потом специальными иголками рисовали и травили. Не все могли купить картины, это было очень дорогое удовольствие. А гравюру могли позволить себе.
Акватинта, сухая игла, травленый штрих – эти техники офорта позволяют изобразить богатые тональные и фактурные эффекты. Бумага должна быть влажной.
Виктор Савченко:
Процесс здесь нельзя прерывать, потому что бумага высыхает, краски высыхают. Это все нужно делать в определенном ритме, нельзя останавливаться.
На специальном станке под давлением за несколько секунд на бумаге появляется готовая картина. В свое время в этой технике творили Рембрандт, Дали и Пикассо.
А белорусские художники подтвердили: литография – искусство, которое не подчиняется законам времени.