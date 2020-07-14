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ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

14.07.2020 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

Работа над межпланетной миссией велась совместно с американскими космическими инженерами.

Ожидается, что полет корабля до Марса займет 7 месяцев. По прибытию аппарат, который назвали «Надежда», изучит геологию Красной планеты и ее климат.

ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

Собирать данные и направлять их на Землю устройство весом в 1,5 тонны будет в течение всего марсианского года, а это 687 дней.

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Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24...
 
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