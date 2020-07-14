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В правилах использования Spotify появилась Беларусь

14.07.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы писали ранее, что, по сообщениям СМИ, музыкальный стриминговый сервис Spotify может запуститься в России и странах СНГ уже 15 июля. Более того, компания Spotify с юридическим адресом в Стокгольме уже с 2 июля стоит на учете в инспекции по налогам и сборам города Минска (согласно сведениям из Государственного реестра плательщиков). Теперь же в Сети пишут, что приложение уже доступно для скачивания в Беларуси.

Читательница Анна также сообщила 42.TUT.BY, что смогла скачать приложение Spotify из App Store и воспользоваться им для прослушивания музыки. Однако на сайте веб-плеер пока не работает, и девушка пока не смогла купить премиум-аккаунт.


Скриншот: читательница Анна

Более того, по сообщениям пользователей, Беларусь появилась в правилах пользования сервисом.

Действительно, пользователь из Украины обнаружил, что шведский музыкальный сервис обновил условия пользовательского соглашения, добавив страны СНГ в список стран присутствия. Позже доступ к странице с новой версией пользовательского соглашения оперативно закрыли.

Но в украинской веб-версии сервиса начали отображаться цены — пока они в долларах и полностью соответствуют американским.

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщениям СМИ, музыкальный стриминговый сервис Spotify может запуститься в России и странах СНГ уже 15 июля.
 
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