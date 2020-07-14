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В правилах использования Spotify появилась Беларусь
Источник материала: Tut.by
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Читательница Анна также сообщила 42.TUT.BY, что смогла скачать приложение Spotify из App Store и воспользоваться им для прослушивания музыки. Однако на сайте веб-плеер пока не работает, и девушка пока не смогла купить премиум-аккаунт.
Более того, по сообщениям пользователей, Беларусь появилась в правилах пользования сервисом.
Действительно, пользователь из Украины
Но в украинской веб-версии сервиса начали отображаться цены — пока они в долларах и полностью соответствуют американским.
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По сообщениям СМИ, музыкальный стриминговый сервис Spotify может запуститься в России и странах СНГ уже 15 июля.
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