В правилах использования Spotify появилась Беларусь

Источник материала: Tut.by

Мы писали ранее , что, по сообщениям СМИ, музыкальный стриминговый сервис Spotify может запуститься в России и странах СНГ уже 15 июля. Более того, компания Spotify с юридическим адресом в Стокгольме уже с 2 июля стоит на учете в инспекции по налогам и сборам города Минска (согласно сведениям из Государственного реестра плательщиков ). Теперь же в Сети пишут, что приложение уже доступно для скачивания в Беларуси.

Читательница Анна также сообщила 42.TUT.BY, что смогла скачать приложение Spotify из App Store и воспользоваться им для прослушивания музыки. Однако на сайте веб-плеер пока не работает, и девушка пока не смогла купить премиум-аккаунт.



Скриншот: читательница Анна

Более того, по сообщениям пользователей, Беларусь появилась в правилах пользования сервисом.

Навострил уши, чтобы слушать Spotify. Легально. Без левых семей. Без ВПН. В Беларуси! У Spotify обновились правила и там появилась Беларусь и Россия. А ещё в реестре налогоплательщиков уже можно найти УНП Spotify. Есть слухи, что запуск уже завтра. Посмотрим. pic.twitter.com/HJELMwAnAe — Not Great Not Terrible (@SwedPaul) July 14, 2020

У Spotify обновились юридические правила. Там появились новые страны, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина!!! https://t.co/7gpCRImsIY pic.twitter.com/759vcnLWay — Spotify Community (@PlaySpotifyRu) July 14, 2020

Действительно, пользователь из Украины обнаружил , что шведский музыкальный сервис обновил условия пользовательского соглашения, добавив страны СНГ в список стран присутствия. Позже доступ к странице с новой версией пользовательского соглашения оперативно закрыли.

Spotify оновив умови користування сервісом, які будуть діяти з 15 липня. Додав Україну і країни СНГ https://t.co/sGwqiJrk1s pic.twitter.com/mPdCVYkV8e — S ΞRG-1Y ⁶-⁶ (@Sergey 666 ) July 14, 2020

Но в украинской веб-версии сервиса начали отображаться цены — пока они в долларах и полностью соответствуют американским.