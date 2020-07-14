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12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.
Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:
Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.
Константин Почепко, заместитель гендиректора УП «Витебскоблгаз»:
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12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии
Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку. Здесь нет...
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