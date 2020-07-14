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12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

14.07.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Здесь нет специфического запаха. Тщательная уборка – раз в 45 минут. Микроклимат, специальная система орошения. За такой комфорт животные щедро благодарят удоями.  

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:
Основная задача нашего центра – обеспечение молочной продуктивности дойного стада нашего хозяйства, так как 70 % роста молока зависит от качества кормов и кормления.   

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.  

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

Константин Почепко, заместитель гендиректора УП «Витебскоблгаз»:  
С чего мы начали – это порядок на земле, железные технологии и железная дисциплина. Хорошая заработная плата, жилье, социальный пакет. Нормированный рабочий день, наличие выходных.   

Люди в материале: Елена Дретова, Константин Почепко

 
 
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Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку. Здесь нет...
 
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