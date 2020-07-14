12 рационов в меню и уборка раз в 45 минут. Посмотрите, как ухаживают за коровами на белорусском сельхозпредприятии

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Новости Беларуси. Это одна из ферм сельхозпредприятия «Мазоловогаз». Подопечных операторов машинного доения можно смело везти на сельхозвыставку.









Здесь нет специфического запаха. Тщательная уборка – раз в 45 минут. Микроклимат, специальная система орошения. За такой комфорт животные щедро благодарят удоями.





Елена Дретова, начальник производственной лаборатории сельскохозяйственного предприятия:

Основная задача нашего центра – обеспечение молочной продуктивности дойного стада нашего хозяйства, так как 70 % роста молока зависит от качества кормов и кормления.





Некачественный силос обнаружит лаборатория. Современное оборудование позволяет проводить все необходимые анализы. В этом хозяйстве, к слову, предусмотрено 12 рационов для животных. Почти ресторанное меню.









Константин Почепко, заместитель гендиректора УП «Витебскоблгаз»:

С чего мы начали – это порядок на земле, железные технологии и железная дисциплина. Хорошая заработная плата, жилье, социальный пакет. Нормированный рабочий день, наличие выходных.